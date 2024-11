Roma De Rossi | Un ritorno? A Trigoria sono di casa e si torna sempre dove si è stati bene

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Non ho mai detto che non mi avreste più rivisto con lauscite tante cose. Ma al di là delle dinamiche, accadute sia qualche anno fa da calciatore, sia da allenatore, dinamiche normali di questo mestiere, io lìdi, ci lavora anche mio padre. E sinei postisi è. Così come torno qui a Coverciano, tornerò anche a. A breve entrerò anche nella Hall of Fame della”. Lo ha detto Daniele De, intervenuto ai microfoni della Rai in occasione dell’inserimento nella Hall of Fame del calcio italiano a Firenze, a proposito del suo esonero da allenatore delladeciso dalla proprietà giallorossa dopo il pareggio del Ferraris contro il Genoa. Dopo l’esonero di Juric, Denon sembra essere un’opzione percorribile per i Friedkin visto che nel comunicato del club si parla espressamente della ricerca di un “nuovo responsabile tecnico”.