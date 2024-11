Ilrestodelcarlino.it - Rinaldi ultimo ad arrendersi. Buchegger inizia bene, poi cala

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

DE CECCO 5 (att. 50% su 2 con 1 err., 1 b.s.) – La sua prova peggiore da quando è a Modena: meno invenzioni, ma anche meno ordine. La ricezione vagante non lo ha aiutato.5,5 (att. 55% su 42 con 4 err. e 3 muri sub., ric. 100% su 1, 2 ace, 6 b.s.) – Prima metà di partita da applausi a scena aperta, la seconda invece in sofferenza, a non passare praticamente mai regredendo dal 75% del primo set al 12,5% del quarto. Batttua troppo fallosa. IKHBAYRI sv (att. 50% su 2) – Entra e schianta un attacco degno del vicino Circo Madagascar, ma evidentemente non è ritenuto credibile come cambio.6 (att. 48% su 40 con 2 err. e 5 muri sub., ric. 37% su 27 con 3 err., 3 ace, 5 b.s.) – Parte male, poi dilaga: è, assieme a Gutierrez, l’eroe del primo set. Quasi ripete l’exploit nel tie break, quando porta Modena dal -4 al -1 con l’attacco e col servizio, ma si ferma lì.