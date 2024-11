Sport.quotidiano.net - Premier League, il City perde ancora. Il Liverpool allunga a +5. United ok

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Bologna, 11 novembre 2024 - Il fine settimana dell'undicesima giornata disi è concluso. Ilresta capolista e, anzi,anche in vetta alla classifica del campionato inglese. La vittoria dei Reds sull'Aston Villa è infatti seguita ad un altro tonfo del Manchester, che attraversa un grave periodo di difficoltà e si trova in questo momento a cinque lunghezze dal vertice. Il big match tra Arsenal e Chelsea è terminato in parità, mentre il Manchesterha piazzato un successo convincente contro il Leicester, piegato per 3-0. Meno fortunato il fine settimana del Tottenham, che in casa è crollato per 2-1 sotto i colpi dell'Ipswich Town. Le partite del fine settimana diIlha messo la freccia e tenta la fuga. La squadra di Arne Slot ha sconfitto per 2-0 l'Aston Villa ad Anfield Road, vero fortino da quando il nuovo tecnico siede sulla panchina dei Reds: 15 successi in 17 gare e primo posto momentaneo in classifica.