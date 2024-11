Ilrestodelcarlino.it - Pietro Aradori è diventato papà: benvenuto al piccolo Axel

Bologna, 11 novembre 2024 - Fiocco azzurro in casa Fortitudo Flats Service. Quest'oggi all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna è nato infatti, figlio di Martina e. Alle prese con un problema fisico che lo messo ko con Rieti e costretto a saltare la sfida di ieri con Torino,è tornato al sorriso con la nascita del suo primogenito. Ae Martina le felicitazioni anche della nostra redazione con un calorosoad. Ecco il comunicato della Fortitudo: "Fiocco azzurro in casa Fortitudo Flats Service. E’ infatti nato in queste ore, figlio di Martina e del nostro giocatore. Alla famiglia, i migliori auguri di tanta felicità da parte di tutti noi!"