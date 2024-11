Davidemaggio.it - Ore 14 verso il raddoppio in prima serata

Rai 2 non abbandona il talk in. Dopo l’ennesimo flop del genere (L’Altra Italia, chiuso per bassi ascolti), la rete potrebbe riprovarci, ma questa volta con un titolo di punta della propria programmazione: Ore 14.Stiamo parlando con il direttore (dell’approfondimento Rai, ndr) Paolo Corsini della possibilità di accompagnare alla quotidiana di Ore 14 anche unaha dichiarato Milo Infante al Messaggero. Il programma, in onda ogni primo pomeriggio dal lunedì al venerdì, è ad oggi il titolo più visto in stagione nel daytime della rete (oltre 900.000 spettatori e l’8.2% di share) e il prime time sarebbe una sorta di ‘consacrazione’. L’idea – sottolinea – è “quella di mantenere entrambi gli spazi”, quindi aggiungere al quotidiano un ciclo di sei/otto puntate serali, in onda probabilmente nella prossimavera (Infante ha parlato di “dell’estate”).