Nuovo magazzino all'avanguardia per il settore. Processi totalmente automatizzati e robotizzati

IL GRUPPO MORANDO, tra i leader in Italia nella produzione di alimenti per cani, gatti e cavalli con importante diversificazione di business anche nelvitivinicolo e immobiliare, nel 2023 ha registrato un fatturato di oltre 220 milioni di euro, con una crescita a doppia cifra (+12%) rispetto al 2022. La famiglia Morando crede nella continua ricerca per il benessere degli amici a quattro zampe e supporta tale missione con investimenti in innovazione tecnologica e ricerca e sviluppo, senza mai condurre test sugli animali. A tal fine, prosegue anche nel 2024 il piano di investimenti a sostegno della crescita aziendale, a partire dal sito produttivo di Molfetta, in provincia di Bari, di recente oggetto di un ampliamento ed ammodernamento tecnologico. L’investimento complessivo, che supera i 12 milioni di euro, è dedicato soprattutto all’installazione di unper ilautomatizzato e robotizzato, che consente di raggiungere oltre 15 mila posti pallets disponibili.