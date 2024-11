Quotidiano.net - Muratore ucciso, svolta nel giallo. Fermato un ex collega di 17 anni

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

FOLIGNO (Perugia) Un ragazzino non ancora diciottenne, arrivato in monopattino all’alba sul luogo del delitto e che con lo stesso mezzo si è allontanato dopo aver massacrato a coltellate la vittima, che invano ha tentato di sfuggirgli. Un delitto premeditato secondo gli investigatori. Perché tanta ferocia? Non è ancora chiaro, sicuramente per qualche dissapore in ambito lavorativo. Il diciassettenne, nato e residente a Foligno, albanese d’origine familiare, è in stato di fermo per l’omicidio di Salvatore Postiglione,di 56verso le 6 di giovedì scorso in un parcheggio della zona industriale nord di Foligno con un numero imprecisato di coltellate, più di tredici, al petto e alle spalle, colpito anche mentre cercava di fuggire. Il provvedimento è scattato dopo la raccolta di quelli che gli inquirenti ritengono gravi indizi di reato, che hanno portato al decreto di fermo di indiziato per i reati di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e porto e detenzione ingiustificata di oggetti atti ad offendere.