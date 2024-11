Milano sfregiato il murales dedicato a Liliana Segre e Sami Modiano | cancellati i volti dei due sopravvissuti alla Shoah

Leggi l'articolo completo su Open.online

Nuovo atto vandalico dal sapore antisemita oggi a. Ignoti hannoil murale realizzato dall’artista aleXsandro Palombo che ritrae i testimoni della. Il volto dei dueè stato di fatto cancellato, così come la stella gidei deportati ebrei al loro petto. Il muralesi trova in via Andrea Doria a, all’angolo con piazzale Loreto. Si tratta di un nuovo campanello d’rme che arriva a pochi giorni dagli assalti ad Amsterdam contro i tifosi israeliani del Maccabi Tel Aviv, rincorsi investiti e picchiati in quella che è stata definita una vera e propria «caccia all’ebreo». Ieri in piazza San Babila asi era svolto un presidio per sensibilizzare la città sul pericolo dell’antisemitismo che rialza la testa in connessione con le tensioni legate al confitto tra Israele e Hamas a Gaza.