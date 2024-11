Gaeta.it - Milano presenta “Strafood”: il manuale che rivoluziona il modo di usare i cibi

Facebook WhatsAppTwitter A, in occasione di BookCity, verrà svelato ““, un’opera scritta da Paola Buzzini e Luisa Manfrini. Questo libro non si limita a esplorare il mondo culinario, ma indaga su come trasformare ingredienti quotidiani in risorse utili e sostenibili. Pubblicato da L’Airone Editrice, si propone come un viaggio dal carrello della spesa a scoperte sorprendenti sulle potenzialità degli alimenti vegetali. Lazione avverrà sabato 16 novembre presso la Sala delle Colonne del Circolo Filologico Milanese.Lazione die i suoi temi principaliIl lancio di “” avrà luogo durante un incontro moderato da Alessio Cicchini, noto come @rucoolaaa, esperto in riduzione degli sprechi alimentari e cucina vegetale. Ilaffronta una varietà di argomenti, spaziando dall’uso comune degli alimenti vegetali fino a esplorare applicazioni meno convenzionali nel settore beauty, fashion, design e architettura.