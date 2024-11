Mantova sconvolgente aggressione ad un disabile per mano di un ultrà | Gli ha versato la birra addosso e poi lo ha preso a pugni

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

Doveva essere un giorno di festa e di sport per alcuni ragazzi disabili provenienti da Cremona, giunti allo stadio Martelli per assistere alla partita di serie B tra ile la Cremonese, invece si è trasformato in un incubo da dimenticare. Un ragazzo, affetto dallo spettro autistico, è stato aggredito e picchiato da unsenza un apparente motivo. Fortunatamente il giovane se l’è cavata con qualche escoriazione e un paio di occhiali rotti, ma resterà la ferita nella sua anima di un gesto di violenza gratuita, inaudita e senza alcuna valida giustificazione.L’ad unL’increscioso episodio è stato raccontato da Luca Rivaroli, presidente dell’associazione Marcotti Osvaldo di Cinghia de’ Botti che insieme ad altri tre educatori stava portando il gruppo di ragazzi disabili allo stadio per assistere alla partita in occasione di un progetto di inclusione che sta portando avanti da tempo.