Ilgiorno.it - Magenta, tentata rapina al bar Zero: arrestato 30enne

, 11 novembre 2024 – È statoperundi origini egiziane che, questa mattina a, è entrato al bararmato di taglierino minacciando la ragazza al banco. L’assalto Erano le 9.30 di quando, in piazza Liberazione un uomo è entrato al bar7 con un taglierino. Ha afferrato per i capelli la commessa e l’ha minacciata. Altre due ragazze presenti sono riuscite a mettersi subito in sicurezza. Non era ben chiaro cosa volesse quell'uomo. Fatto sta che era molto agitato. Ha lasciato la ragazza e ha rovesciato bottiglie e oggetti vari nel locale. L’intervento I Carabinieri della stazione disono arrivati sul posto in un attimo. Al loro arrivo l’uomo ha raccolto da terra soldi e un coccio ci bottiglia ma i militari sono riusciti a disarmarlo e ad ammanettarlo trasferendolo in caserma per l’identificazione.