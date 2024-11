Ilrestodelcarlino.it - Lite, accoltella la moglie alla gola

Reggio Emilia, 11 novembre 2024 – Si è rischiata la tragedia, l’altra sera in centro a Guast. Una donna cinquantenne, di origine straniera, è stata ferita con arma da taglio dal compagno, in un’abitazione di via San Ferdinando. L’rme è scattato verso le 22, quandocentrale operativa del 118 è arrivata la segnalazione del ferimento di una persona, tra lae un orecchio. Sul posto si sono precipitati i soccorsi sanitari, con l’ambulanza della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica e l’automedica, oltre ai carabinieri del nucleo radiomobile e due equipaggi della polizia locale come rinforzo, visto che non si poteva sapere cosa ci si sarebbe trovati di fronte. Al loro arrivo, i soccorritori hanno rinvenuto la donna ferita, ma per fortuna in modo non grave. È stata medicata e poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale guastallese per completare gli accertamenti.