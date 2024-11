Ilgiorno.it - Lipomo, rubano smartphone e smartwatch: due presi, uno in fuga

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Como, 11 novembre 2024 - Si erano organizzati ciascuno con un proprio ruolo per compiere un furto di telefonini eall'interno di un negozio, ma sono stati sore bloccati. È accaduto a Como nel primo pomeriggio di sabato, dove un 36enne di origine georgiana, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la legge sull'immigrazione e alcuni alias collezionati nel tempo è stato arrestato e un suo complice denunciato. Le volanti della polizia sono intervenute intorno alle 14.30 in un grande magazzino di elettronica e elettrodomestici nel comune di, dove era stato segnalato un furto di merce in atto, con i ladri ancora all'interno del negozio. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno visto il responsabile del centro inseguire un uomo all'esterno del negozio e hanno provveduto a bloccare il fuggitivo, assicurandolo nell'auto di servizio.