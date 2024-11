Lapresse.it - Leonardo DiCaprio compie 50 anni: dagli esordi alla consacrazione con Titanic, fino all’Oscar

La star di Hollywood50. Di Caprio nasce a Los Angeles, California, l’11 novembre 1974 e appare in molti spot pubblicitari e programmi televisivi prima di ottenere il ruolo di Luke Brower nella sitcom “Growing Pains” nel 1991. Nello stesso anno fa il suo debutto nel mondo del cinema nell’horror “Critters 3”. Nel 1993 recita al fianco di Johnny Depp in “What’s Eating Gilbert Grape”, un film drammatico in cui interpreta un ragazzo disabile. Il film porta ail plauso della critica, compresa la sua prima nominationcome miglior attore non protagonista. Tuttavia, è con “Romeo + Giulietta” di Baz Luhrmann nel 1996 che Leo diventa famoso. L’anno successivo arriva la celebre interpretazione di Jack Dawson nel film campione d’incassi di James Cameron “”, al fianco di Kate Winslet.