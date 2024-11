L’Arte della Cucina napoletana patrimonio Unesco | la proposta parte dall’Istituto Ferraioli

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

“Laè arte e non mi meraviglierebbe se un giorno dovesse ricevere il riconoscimento diimmateriale”. Così Rita Pagano, dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero napoletano “A. Esposito” a margine dell’evento “Nella Commedia,”, una giornata interamente dedicata alla tradizione enogastronomicanopea nelle commedie di Eduardo, organizzata nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino dalle associazioni Officina delle idee di Rosa Nesticò e I Sedili di Napoli di Giuseppe Serroni per celebrare i 40 annisua scomparsa.Per ilhanno presoall’iniziativa i docenti Antonio Sorrentino, Antonio Romano, Biagio Cozzolino e Francesco Esposito, per i servizi di Sala, con le classi 3 e 4 A; poi le professoresse Francesca Leanza e Raffaella Giugliano per i servizi di Accoglienza con la classe 3 A ed i docenti Angelo Russo e Mario Settembrale con 4 A e la 4 C per i servizi di