Superguidatv.it - L’Amica Geniale 4 stasera su Rai 1: anticipazioni, cast, trama episodi e dove è stata girata la quarta stagione

La serie TV4: Storia della bambina perduta, ultimadell’acclamata saga ispirata ai romanzi di Elena Ferrante e ambientata a Napoli, andrà in onda in prima serata su Rai 1 a partire da, lunedì 11 novembre 2024. Lafinale conta un totale di 10, ognuno di circa 45 minuti. Ogni lunedì in prima serata verranno trasmessi due. Il gran finale diè previsto per lunedì 9 dicembre.Addio a Lila e Lenù:su Rai 1 inizia l’ultimadi “”Neldella nuova, Alba Rohrwacher interpreta Lenù adulta, dopo esserela voce narrante nelle precedenti stagioni, prendendo il posto di Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco. Irene Maiorino assume il ruolo di Lila, sostituendo Ludovica Nasti e Gaia Girace.