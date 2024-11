Ultimouomo.com - La Roma di Juric è stata un'agonia

Questo è uno di quegli articoli in cui bisognerebbe scrivere cosa non ha funzionato e perché. Mettersi a descrivere cause ed effetti, a elencare i problemi. Stavolta, però, non si sa davvero da dove iniziare.Quando Ivanè stato scelto come nuovo allenatore dellain molti potevano pensare che sarebbe andata male, ma in pochi potevano immaginare così male. In 12 partite sono arrivate 4 vittorie, 5 sconfitte e 2 pareggi. Laha perso più partite di quante ne abbia vinte, ma questo non basterebbe a descrivere l’che èlain questo mese e mezzo - in cui in città splendeva un sole primaverile mentre lagiocava un calcio plumbeo.Le vittorie sono state tutte ambigue e risicate, e le sconfitte invece nette e roboanti. In poco tempo si è consumata molta infelicità: l’umiliante sconfitta in casa dell’Elfsborg, il mesto pareggio in casa dell’Union Saint Gilloise, la comica sconfitta di Verona e l’imbarazzante tracollo con la Fiorentina.