Laprimapagina.it - La paura dell’amore

Leggi l'articolo completo su Laprimapagina.it

LaDi Vincenzo Calafiore12 Novembre 2024 Udine Mi è venuta in mente la mia vita in questa alba strana, e non l’ho riconosciuta! Questa che ho non la considero come tale e mi sento uno fuori da ogni logica a salvarmi è stato sempre il pensiero da primate, cioè di rimanere sull’albero e nutrirmi di foglie.E’ una sopravvivenza, un sopravvivere quotidiano, fatto per lo più di rinunce e di lontane abbandonate speranze.Potrebbe essere considerata questa cosa, vaga rassomiglianza alla “ vita”, a una costrittiva solitudine, sarà così?Vero anche che ogni individuo ha della solitudine una percezione tutta sua mentre per alcuni rappresenta la noia del fare ogni giorno le stesse cose, un po’ come un criceto che corre dentro la ruota . e ci sono quelli che accolgono o accettano la solitudine di buon grado, quasi con un pizzico di entusiasmo.