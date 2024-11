La Mattel costretta scusarsi dopo che qualcuno ha notato che confezione di giocattoli WICKED contenevano l’URL di un sito web pornografico

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

Wicked, l'attesa versione cinematografica dell'amato musical di Jon M. Chu, ha rilasciato una tonnellata di merchandise da aziende come The Noble Collection, LEGO e Mattel, ma quest'ultima ha commesso un grosso errore sulla confezione di due bambole con le sembianze di Cynthia Erivo e Ariana Grande. Sul retro delle scatole delle bambole di Elphaba e Glinda c'è l'URL WickedMovie.com. Il problema è che il vero sito web del film è WickedTheMovie.com, e si dà il caso che WickedMovie.com sia un sito per adulti. "Fondata a Canoga Park, California, il 1° marzo 1993, Wicked Pictures è stata fondata con il fermo impegno di produrre film porno parodistici di qualità, una decisione a cui l'azienda è rimasta fedele fin dall'inizio", si legge nella descrizione del sito (il contenuto è NSFW, quindi visitatelo a vostro rischio e pericolo).