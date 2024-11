Kinder Garden | ‘Ormoni’ è il nuovo album

Leggi l'articolo completo su Funweek.it

Una raccolta di istantanee che attraversano quartieri, presepi di sughero, scuola dell’ovvio, giocatori di calcio, desideri disattesi. Una scrittura vestita di un pop leggero, dietro la quale si celano, per contrasto, scenari decadenti e disillusi. Fuori per peermusic ITALY Ormoni, l’che segna la nuova fase artistica del progetto nato nel 2017 come collettivo e ora evolutosi in forma solista. Dentro, infatti, oggi sono racchiuse la musica e le parole del romano, classe 1996, Francesco Menna. Otto brani tra synth pop contemporaneo e indie pop elettronico, con una voce dai contorni post-trap, che vedono anche la partecipazione di Nerototale – cresciuto nello stesso giro musicale di Francesco e già nella Garage Gang – e quella di Alice, cofondatrice e componente del collettivo Thrucollected.