Kevin Costner ha scoperto il destino di John Dutton in Yellowstone | Non mi fa venire voglia di andare a vederlo

haildiin: “Non mi fadi”.ha svelato ildinella première della stagione 5 parte 2 di domenica sera, manon ha ancora visto l’episodio.“Sarò perfettamente onesto. Non sapevo che andasse in onda ieri sera”, ha dettoin un’intervista con ‘The Michael Smerconish Program’ di SiriusXM lunedì mattina. “È un momento da giurare su Dio. Lo giuro su Dio. Voglio dire, ho visto pubblicità con la mia faccia dappertutto e ho pensato: “Cavolo, non ci sono in quella”. Non sono in questa stagione”.ATTENZIONE SPOILER SULLA SERIE TV, che ha lasciato il dramma western di Taylor Sheridan dopo la quinta parte della stagione 1, che ha debuttato nel novembre 2022, ha detto di avercome il suo personaggio è stato mandato via la mattina dopo la messa in onda dell’episodio.