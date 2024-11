Movieplayer.it - Interstellar: Gargantua e il suo buco nero, realtà o finzione?

Il film di Christopher Nolan, tornato in sala per i 10, si basa sulle teorie del premio Nobel Kip Thorne. Ma quanto di scientifico e reale c'è nel viaggio galattico di Cooper? Un. Uno dei più grandi misteri della scienza. È stato prima ipotizzato. Poi studiato da centinaia di fisici. Poi ancor prima di essere fotografato nel 2022 è stato messo in scena nel 2014 da Christopher Nolan nel suo, tornato in sala per celebrare i dieci anni dall'uscita. È proprio dalche cercheremo di affrontare un'analisi quanto più realistica scovando differenze tra una possibilee quello che Nolan, coadiuvato dal fisico Kip Thorne, ha voluto donare al pubblico di sala. Chiaramente cercare di spiegare cosa c'è dietro alla pellicola di Nolan sarebbe un'operazione quanto meno .