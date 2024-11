Lapresse.it - Il miglior panettone del mondo è spagnolo: vince la pasticceria Cloudstreet Bakery di Barcellona

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

LaSucal diha vinto il concorso per ildel, in una rassegna tenutasi a Milano, a Palazzo Castiglioni, dall’8 al 10 novembre., di Tonatiuh Cortés, conquista il primo posto davanti agli italiani Pasquale Pesce e Maurizio Sarioli. È la primastraniera are il riconoscimento. Questa edizione della Coppa deldel2024 è la quarta dall’istituzione del concorso.