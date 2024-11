Amica.it - Hugh Grant ha un'idea un po' perversa della felicità: quando gli è stato chiesto, al nemico-amico Colin Firth saranno fischiate le orecchie

Leggi l'articolo completo su Amica.it

La premessa è d’obbligo. Capirescherza, ingigantisce o parla sul serio è davvero difficile. Perché se è assodato – come si autoproclama da anni – che non è una bella persona, è anche vero cheha dei tempi comici spettacolari. Lasecondoè il flop diQuindi,dice che per lui laè leggere «diche sta avendo una catastrofe per quanto riguarda l’accoglienza dei critici e al box office», la domanda è d’obbligo: ci è o ci fa? Intervida Vanity Fair America, l’attore inglese ha risposto così alla domanda su quale sia la sua versione di beatitudine. Aggiungendo anche «bevendo una birra e mangiando patatine».A sentire il premio Oscar per Il discorso del re, però, il collega ci fa.