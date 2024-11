Gamerbrain.net - Hello Neighbor 3 annunciato per PC con i primi dettagli

tinyBuild è lieta di annunciare lo sviluppo del terzo capitolo della serie, la quale tornerà alle origini, proponendo meccaniche che terranno in tensione il giocatore per l’intera durata, per ora l’uscita è prevista solo su PC Steam, ma la data non è ancora stata rivelata.Il vicino più temuto sta tornando Tramite la pagina Steam ufficiale del gioco, è possibile consultare isnocciolati dall’autore. I giocatori si troveranno nella cittadina di Raven Brooks, alle prese con il solito misterioso e minaccioso vicino. Ogni percorso intrapreso condurrà ad azioni e scoperte in grado di influenzare il corso degli eventi.Vestirete i panni del nuovo arrivato nella cittadina, un paese in decadenza e in parte abbandonato, dove farete la conoscenza dei suoi pochi abitanti, istaturando con loro delle relazioni e scoprendo desideri ed obiettivi.