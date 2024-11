Dilei.it - Grande Fratello, salta la puntata di lunedì 11 novembre: quando torna in onda

Ilnon va in11. Una scelta che Mediaset ha fatto per spostare la collocazione de La Talpa, adventure game che èto incon la conduzione di Diletta Leotta, e probabilmente con l’intento di raccogliere più pubblico possibile, perlomeno quello che è mancato nelladi debutto. Per il reality condotto da Alfonso Signorini si tratta invece dell’ennesimo sconvolgimento di palinsesto cui viene sottoposto. Dopo aver perso il doppio appuntamento del giovedì, il programma si trova ancora una volta a sconvolgere i suoi piani per lasciare spazio libero nel palinsesto di Canale5.Perché ilnon va inCome abbiamo spiegato, la nuovadelnon viene trasmessa11per lasciare posto a La Talpa. Il reality è appenato indopo molti anni di stop e con una nuova conduzione sulla quale Mediaset sta puntando molto.