Gli esperti avvertono | Non toccate gli scontrini Ecco cos’hanno trovato

Il video virale della dottoressa Tania Elliot ha riacceso l’attenzione sui potenziali rischi dei bisfenoli, come il BPA, presenti nelle ricevute in carta termica. Sebbene l’argomento possa sembrare nuovo per molti, i rischi legati al contatto con queste sostanze sono documentati da tempo. I bisfenoli agiscono come interferenti endocrini, cioè sostanze che possono alterare il sistema ormonale e influire sul metabolismo, sulla crescita e sulla riproduzione. Il BPA, nello specifico, viene facilmente assorbito dalla pelle e può entrare nel flusso sanguigno, motivo per cui evitare il contatto frequente può essere una buona abitudine. @drtaniaelliott Don’t touch this! Most receipts use thermal paper containing bisphenols, or BPA, and they are easily absorbed into the bloodstream. These chemicals are toxic, and a study showed 80% of receipts contain toxic BPA.