Giallo Thu-La e l'Inter non ingrana negli scontri diretti: il dato!

non riesce adre, complice anche una scarsa vena realizzativa della Thu-La in avanti. Thuram e Lautaro Martinez da recuperare.DIFFICOLTÀ – Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. E’ ilin questione si chiama Thu-La, abbreviazione della coppia gol delMarcus Thuram e Lautaro Martinez. Sein questa prima parte di stagione ha raccolto solamente cinque punti in quattro, una miseria rispetto all’anno scorso, lo deve anche alla scarsa vena realizzativa del proprio duo in attacco. Contro Atalanta, Milan, Juventus e Napoli, Lautaro Martinez non ha trovato nessuna rete, mentre Thuram ha messo a referto solamente due gol ed entrambi contro l’Atalanta nel 4-0 rifilato alla terza giornata a San Siro.