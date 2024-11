Tg24.sky.it - Femminicidio Alessandra Matteuzzi, in Appello chiesta conferma ergastolo per ex Padovani

È cominciato oggi, lunedì 11 novembre, davanti alla Corte d'Assise d'di Bologna il processo di secondo grado che vede imputato Giovanni. Il 28enne, ex calciatore e modello, in primo grado è stato condannato all’per l’omicidio dell’ex fidanzata, 56 anni, uccisa sotto casa - in via dell'Arcoveggio a Bologna - il 23 agosto 2022. La donna è stata massacrata a calci, pugni, colpi di martello e alla fine usando anche una panchina come arma.era presente in aula. La difesa ha proposto che venga di nuovo valutata la possibilità di infermità mentale. L'accusa ha chiesto che vengato l'