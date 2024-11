Robadadonne.it - Duvet days, cosa sono i “giorni del piumone” per la salute mentale dei lavoratori

Hai presente quelle giornate in cui ti svegli ma, di andare a lavoro, non ne hai proprio voglia? Quelle giornate in cui, al contrario, l’unicache vorresti fare è stare a letto, leggere il libro che stanzia sul comodino dae non riesci a finire, andare avanti con la serie TV che ti hanno appena consigliato o ultimare il podcast che hai iniziato in macchina, ma che non hai seguito fino in fondo a causa dei rumori del traffico?Da qualche anno, queste giornate hanno un nome: “”, ossia i “del”. Di chesi tratta, perché è importante riservarsene qualcuno e dove è possibile chiederli al capo, senza rischiare sguardi torvi o parole offensive? Scopriamolo insieme. Vi raccomandiamo.