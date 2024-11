Gaeta.it - Due giovani arrestati a Latina per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Sabato pomeriggio, i carabinieri della Stazione dihanno arrestato due uomini di 25 anni, entrambi stranieri e senza fissa dimora in Italia, accusati diin concorso. La situazione ha preso piede dopo un allerta al numero unico delle emergenze, che ha messo in moto le forze dell’ordine per intervenire su una rapina avvenuta nel centro della città.Ile l’intervento dei carabinieriL’episodio si è verificato nei pressi di un negozio, dove una donna ha subito uncon destrezza mentre si trovava in una situazione di temporanea distrazione. I malfattori hanno approfittato di questo momento per sottrarle la borsa, all’interno della quale erano contenuti documenti, denaro contante e uno smartphone. Non appena la vittima ha reso noto l’accaduto ai carabinieri, questi si sono attivati prontamente per catturare i colpevoli.