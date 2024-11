Donald Trump prepara la squadra | dallo zar dei confini all’ambasciatrice presso l’Onu le nomine del neo presidente

Leggi l'articolo completo su Open.online

Si appresta a essere unadi fedelissimi quella cheneo-rieletto alla Casa Bianca dopo il voto del 5 novembre, sta incasellando nei giorni successivi alla vittoria. Non tutto verrà definito in queste ore, ileletto non si insedierà prima di due mesi, e la girandola di nomi che circolano non per forza si tradurrà in. Tra i primi silurati ci sono Mike Pompeo e Nikky Haley, rispettivamente ex segretario di Stato ed ex ambasciatrice delle Nazioni Unite – e candidata alle primarie per la presidenza Usa 2024 – nel primo mandato di. Proprio al posto di Haley il 78enne avrebbe deciso di nominare Elise Stefanik, sostenitrice della prima ora del tycoon. Stefanik, 40 anni, è la quarta deputata più importante nel partito Repubblicano comedella Conferenza della Camera per il Gop eiana di ferro.