Di cosa parla Storia della bambina perduta ultimo capitolo de L’amica geniale

è il quarto edcoinvolgente saga creata da Elena Ferrante intorno alle figure di Elena e Lila in eterno confronto e scontro con se stesse e con l’ambiente dal quale provengono. A questo si aggiunge anche il riflesso del mondo esterno che, attraverso di loro, racconta il faticoso evolversifigura femminile verso l’indipendenza. Così, dopo averle conosciute bambine e poi seguite nella loro crescita, il quarto romanzo le racconta nella loro età adulta. Forse la più difficile e complessa.Elena, infatti, dopo aver lasciato il marito segue il suo amore per Nino Sarratore. Per lui si traferisce a Napoli ma il rapporto è destinato a darle solamente solitudine, dolore e delusione. L’uomo, infatti, si rivela ben presto egoista e incapace di assumersi le proprie responsabilità.