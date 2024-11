Ilnapolista.it - De Rossi lancia un salvagente ai Friedkin: «Un giorno tornerò a Trigoria. Dove uno sta bene, torna»

Daniele Deda Covercianounai. Nel pomeriggio, l’ex tecnico della Roma è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Al termine della Cerimonia a Coverciano ha rilasciato alcune dichiarazioni su un suo possibile ritorno alla Roma.Prima smentisce di aver mai escluso un suo ritorno: «Non l’ho mai detto». Poi ri: «In ogni caso, come qui a Coverciano,è casa mia. Lo ha sempre detto anche il presidente. Aci lavora anche mio padre.uno sta. Come torno qui a Coverciano, unanche a».La proprietà della Roma è nel pieno della ricerca di un sostituto di Ivan Juric, l’altro ex allenatore della Roma ieri esonerato dopo la sconfitta in casa contro il Bologna.Leggi anche: Deaveva vinto solo una partita delle ultime 11, ma cosa poteva aspettarsi la Roma da Juric? (Guardian)Il Messaggerola suggestione Allegri: “Era a San Siro a studiare il Napoli pmo avversario della Roma»La Roma ha perso ancora: 2-3 col Bologna tra i fischi dell’Olimpico.