Ilfattoquotidiano.it - Come dice Sanders, Trump ha vinto perché i dem hanno abbandonato i lavoratori. E non solo negli Usa

lucidamente sostenuto da Bernie, uno dei pochi leader democratici statunitensi che possano essere definiti di sinistra e che ovviamente non ha nulla in comune con la palude filosistema di Biden, Harris, Clinton e compagnia penosa, la vittoria di Donaldè dovuta soprattutto al fatto che il partito democratico haal suo destino la classe lavoratrice, in uno Stato che,e più di altri ha visto moltiplicarsi i casi di povertà dovuti al funzionamento incontrastato del sistema capitalistico. Ovviamentepeggiorerà le cose, da questoda altri punti di vista, ma intanto incassa una vittoria senza precedenti che gli consente di controllare senza limiti e ostacoli tutte le principali istituzioni statunitensi: Presidenza, entrambi i rami del Congresso e la Corte Suprema.