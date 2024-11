Romadailynews.it - Cina: impone misure antidumping temporanee su importazioni di brandy da UE

Pechino, 11 nov – (Xinhua) – Il ministero cinese del Commercio oggi ha annunciato l’imposizione disu alcunediprovenienti dall’Unione Europea (UE), a partire dal 15 novembre. La decisione fa seguito a un’indagine preliminare secondo cui i produttori didell’UE hanno messo in atto pratiche di dumping su alcuni prodotti in, minacciando di causare danni sostanziali all’industria nazionale, ha dichiarato il ministero in un comunicato. (Xin) Agenzia Xinhua