Primacampania.it - Chiaia, stretta dei Carabinieri sulla movida: controlli, sequestri e denunce

NAPOLI – E’ laad essere nel mirino deidella Compagnia Centro ed è suche si sono concentrati gli sforzi maggiori.Il quartiere dei “baretti” è stato presidiato già dalle prime ore della serata e per tutta la notte con decine di pattuglie. Preziosa la collaborazione di militari del NIL, del NAS, del Nucleo Radiomobile partenopeo e di personale dell’ASL Napoli 1.39 i locali controllati, l’attività di 10 di questi è stata sospesa. Nel conto finale saranno oltre 100 i chili di prodotti sequestrati perché privi di indicazionitracciabilità. Duranti i, mirati soprattutto ad evitare che fossero venduti alcolici ai minori, sono state notificate sanzioni per oltre 80mila euro. Gran parte per violazioni in materia igienico-sanitaria e per l’occupazione abusiva di suolo pubblico.