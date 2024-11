Ilgiorno.it - Bruciati in danni più di 10 milioni: "Servono incentivi alla sicurezza"

La parola d’ordine è correre ai ripari. Anche perché isono ingenti. In Brianza in un anno gli attacchi informatici, oltre 900 in questo 2024 non ancora terminato, hanno bruciato come minimo 10di euro. Il conto è presto fatto. "C’è il danno economico conseguente all’estorsione. Chi ha pagato per riavere indietro i suoi dati o per non farli pubblicare, con un grave danno di immagine, ha avuto anzitutto una perdita economica – spiega il vicepresidente di Assolombarda, Alvise Biffi (nella foto in basso) –. C’è poi il danno dovutomancata produzione dovuta ai sistemi danneggiati dall’attacco; infine c’è il furto dei dati e ancora la frode per esempio con la deviazione dei bonifici". "Per poco che impatti – è la considerazione che conclude il calcolo comunque approssimativo – siamo almeno nell’ordine di 10mila euro per ogni azione".