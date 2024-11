Quotidiano.net - ’Bird strike’ in volo: esplosioni e fiamme. Atterraggio d’emergenza

Momenti di panico a Fiumicino: prima il decollo, poie un motore inhanno costretto un aereo a tornare nell’aeroporto della Capitale dopo che sono scattare le procedure per un. Paura non solo tra i passeggeri ma anche da terra e in mare dove in molti si sono accorti degli strani rumori e notato le, temendo per qualche minuto per la sicurezza dell’aereo. L’ipotesi è che a provocare il guasto potrebbe essere stato uno stormo di uccelli che ha impattato con uno dei motori dell’aereo proprio in fase di decollo, il cosiddetto bird strike. Ma a dare la certezza saranno le verifiche tecniche a cui il veisarà sottoposto. Il Boeing 787-9 Dreamliner della Hainan Airlines era decollato dall’aeroporto di Fiumicino alle 10.11 con 249 passeggeri e 16 membri d’equipaggio.