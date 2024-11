Gaeta.it - Arrestato un 42enne napoletano per detenzione di droga durante un controllo di routine

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’operazione di polizia svolta nel pomeriggio di ieri ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni, originario di Napoli, già noto alle autorità per vari precedenti penali. L’episodio, che ha attirato l’attenzione sulla questione della sicurezza e del traffico di sostanze stupefacenti nella zona, è avvenutoun’attività didel territorio condotta dal personale del Commissariato San Carlo-Arena.Ildiche ha portato all’arrestoNel corso di un servizio mirato a garantire la sicurezza pubblica, gli agenti hanno notato uno scooter con due individui che procedeva a velocità elevata in via Leonardo di Capua. L’atteggiamento sospetto dei due uomini ha spinto i poliziotti ad intervenire immediatamente per identificare i soggetti e verificare la loro situazione.