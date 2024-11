Lanotiziagiornale.it - Altro flop annunciato del governo: i 7 migranti portati in Albania dovranno tornare in Italia

Ancora una volta, va tutto come previsto. La sezione immigrazione del tribunale di Roma ha rimesso il caso deitrattenuti nel centro di Gjader inalla Corte di giustizia europea e ha sospeso il provvedimento di convalida del trattenimento.I setteche sono statinegli scorsi giorni indalla nave Libraquindiin. Esattamente come avvenuto anche nel caso dei 12che erano statinel centro albanese a ottobre. La decisione odierna riguarda sette, tutti egiziani e bengalesi.in, sospeso il trattenimento:inAllo scadere dei termini di convalida, i settequindi lasciare il centro di Gjader. Ricordiamo che, secondo quanto previsto dall’accordo tra, inon possono stazionare liberamente nel territorio albanese e per questo motivoin