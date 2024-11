Liberoquotidiano.it - Al Bano rivela il suo dramma in tv: "Perché è finita con Romina", ora tutto torna | Video

Ancora oggi AlCarrisi si commuove, ricordando la tragedia della figlia Ylenia, scomparsa, e la fine del suo matrimonio conPower. Il grande cantante pugliese ha ripercorso le tappe più emozionanti della sua vita e della sua carriera in un libro autobiografico, Il sole dentro, e in una intensa intervista in studio a Verissimo, su Canale 5. Ospite in studio di Silvia Toffanin, l'80enne Leone di Cellino San Marco si è soffermato proprio sul rapporto con le sue due mogli,e Loredana Lecciso: "Ho avuto al mio fianco due donne incredibili,e Loredana che mi hanno fatto diventare padre più volte. Non avrei potuto avere accanto nessun altraloro hanno entrambe una grande personalità". "Da mio padre ho imparato tanto, ho imparato anche a fare il papà io stesso", ha proseguito rivangando la sua vita.