Zoraida di Granata la prima scintilla del grande Donizetti

Bergamo. Una-bis, proposta al Teatro Argentina di Roma il 7 gennaio 1824, è stata protagonista del secondoTalk, realizzato nell’ambito diOpera, presentato sabato 9 novembre alla biblioteca Angelo Mai. Un’introduzione alla “di”, curata da Edoardo Cavalli e Paolo Fabbri, melodramma eroico che verrà proposto sabato 16 novembre al Teatro Sociale.“Un punto di partenza molto importante per, dopo il debutto nel 1818, che, dopo quest’opera, inizierà di fatto la sua solida carriera”, spiega Paolo Fabbri, direttore scientifico del Centro Studiano. Ladiviene redatta unavolta nel 1822, per poi essere rivista due anni dopo, nel 1824.“Nel 1822, insieme al librettista Bartolomeo Merelli sceglie un soggetto iberico-moresco, per un pubblico esigente che voleva scenografie e costumi diversi (nella stessa stagione, Giovanni Pacini mette in scena un soggetto antico-romano “Cesare in Egitto”, ndr) – continua Fabbri -.