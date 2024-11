Oasport.it - Volley, Civitanova ferma la marcia di Piacenza! Perugia sbanca Taranto e vola in testa. Trento vince la battaglia con Verona

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Ribaltone in vetta alla classifica al termine della settima di campionato conche rimane sola in vetta alla graduatoria grazie al successo sul campo di, mentrescende dal primo al terzo posto dopo la sconfitta sul campo di una spumeggianteche sale al quarto posto e si conoutsider di lusso anche per i bersagli più grossi. L’Itas Trentino si riprende il secondo postondo 3-1 lacontro una Ranaa cui manca pochissimo per essere al livello dei top team. Salto di qualità fallito da Modena, sconfitta in casa al tie break da Cisterna, mentre non smette di stupire Padova che demolisce con un secco 3-0 la Mint Monza, dove le preoccupazioni, alla vigilia del debutto in Champions, sono tante.La nuova capolista solitaria risponde al nome della Sir Susa Vimche espugna (3-0)con qualche patema solo nel terzo set ea quota 19 punti con un punto in più di