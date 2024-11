Bergamonews.it - Visentin: “Sui dazi Usa l’Europa deve negoziare, l’Italia non avrà rapporti privilegiati con Trump”

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Bergamo. Per competere nell’era dei nuovi“quello che dovremo fare è. Serve farlo come Europa a tutela del mondo delle imprese”. Nonostante il Governo ripeta cheun occhio per, anche per un’affinità politica, “credo che il nostro Paese nondi per sé nessun rapporto privilegiato sugli Stati Uniti”.È il punto di vista delle imprese di fronte ai nuovi scenari economici, espresso da Federico, nella giornata conclusiva al Kilometro Rosso del Festival Bergamo Città Impresa, che per tre giorni, dall’8 al 10 novembre, ha incentivato le riflessioni sulle sfide per le imprese italiane e perdopo il voto americano. E il temaè stato catalizzatore del dibattito finale che ha coinvolto, oltre al presidente di Mevis, Federmeccanica e Fonone Cuoa, anche Paolo Poma, vicepresidente della Camera di Commercio Italo-Germanica e ad di Automobili Lamborghini, Giovanni Tria, presidente della Fonone Enea Tech e Biomedical e già ministro dell’Economia e delle Finanze, e Roberto Vavassori, presidente di Anfia.