Quotidiano.net - Ucraina-Russia: pioggia di fuoco nella notte. Cremlino, speranze (e dubbi) su Trump

Roma, 10 novembre 2024 - Piovono bombe e droni sull’, mentre Kiev cerca di colpire incon oltre velivoli senza pilota. Si intensifica il, mentre ilparla di “segnali positivi da”. L’impressione è che su entrambi i fronti si tenti di accelerare per guadagnare posizioni in vista di una eventuale trattativa. Ed è delle ultime ore la notizia che Biden è pronto a inviare all’500 missili di difesa prima del passaggio di consegne con il tycoon. Il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov ha però messo sul tavolo anche diversi, spiegando che “per quanto riguarda Harris e Biden, tutto è abbastanza prevedibile della linea che seguiranno fino a quando non lasceranno la Casa Bianca.è meno prevedibile da questo punto di vista. E probabilmente è anche meno prevedibile fino a che punto si atterrà alle dichiarazioni fatte durante la campagna elettorale''.