The Ring: ecco perché la Collector's Edition 4K ha uno dei package più belli di sempre

Grazie a Plaion è uscita lassima'sdell'horror del 2002 con Naomi Watts. Slipcase come una VHS, steelbook a due dischi, tanti gadget e un'ottima parte tecnica ne fanno un'edizione da non perdere. Peccato per la mancanza di extra. Un film che ha segnato l'inizio del nuovo millennio, ancora oggi un horror tra i più virali della storia, con quella VHS maledetta e il trillo del telefono che hanno popolato gli incubi degli spettatori più sensibili. Thedi Gore Verbisnki, remake del film giapponese del 1998u (a sua volta adattamento del romanzo di Kôji Suzuki) non è un film che si dimentica. Anche per la bravura di Naomi Watts come protagonista. La storia del videotape maledetto che provoca la morte a chiunque lo guardi sette giorni dopo la visione, adesso è ritornata in homevideo in grande stile .