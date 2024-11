Lanazione.it - Tartufo bianco . Oggi anche il premio

parte dalla stazione ferroviaria di Siena il “Treno Natura” che porta i passeggeri direttamente a San Giovanni d’Asso attraverso un viaggio unico con panorami inediti dentro le Crete Senesi, a bordo di un convoglio d’epoca guidato da una locomotiva vapore. Quest’anno, per la prima volta ci sarà, alle 16, la Santa Messa domenicale alla pieve di San Giovanni d’Asso con la benedizione dei tartufai e dei loro cani e a seguire il concerto nella pieve del coro polifonico “Sardos in su coro”. Nella Sala del Camino, alle 17, invece, c’è la degustazione guidata di formaggio Pecorino del Distretto Rurale di Montalcino,delle Crete Senesi e Champagne di Hautvillers. La giornata si conclude con il tradizionaleSapori Senesi, giunto alla ventottesima edizione, in collaborazione con il Consorzio Agrario di Siena che premia i migliori formaggi pecorini (con degustazione guidata).