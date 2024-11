Sport.quotidiano.net - Sinner batte De Minaur alle Atp Finals e vince il derby dei gentiluomini

Torino, 10 novembre 2024 – Cinque anni son volati e i campioncini si sono fatti grandi da quell’antipasto di futuro. Le gerarchie sono rimaste le stesse: dNext Gen Atp2019 al torneo dei maestri 2024sempre Jannikcontro Alex De. Era stato il loro primo confronto diretto, l’inizio di un dominio che oggi conta 8 vittorie con quest’ultima (6-3, 6-4) a favore dell’azzurro. La ‘volpe’ e il ‘demone’, Jannik e Alex: con loro il prototipo del tennista corretto s’è fatto carne. Sportivi in campo come nella vita, l’uno impenetrabile, rigoroso. L’altro, un perfetto soldatino devoto a un gioco generoso. Punto su punto, mai un lamento, più che fra sportivi è una sfida fra gentlemen. E poco importa all’australiano se parte con le quote che lo vedono sconfitto garantito.