Sbarco di 185 migranti a Genova | la Ocean Viking porta soccorsi dal Mediterraneo

Facebook WhatsAppTwitter La nave, gestita dalla ong SOS Mediterranee, ha concluso con successo un’operazione di soccorso,ndo in salvo 185e approdando al porto di. Questoè avvenuto dopo giorni di navigazione in mare aperto, dove le condizioni di vita per i passeggeri erano risultate critiche. Tra isbarcati, cinque bambini si trovavano in condizioni di salute precarie, richiedendo immediata assistenza. Le autorità locali hanno attuato misure appropriate per garantire una prima accoglienza sicura e dignitosa.Coordinamento delle operazioni diLe operazioni disono state coordinate dalla Prefettura di, che ha predisposto un’apposita struttura presso Ponte Colombo per accogliere i. La protezione civile ha collaborato con il personale sanitario e la capitaneria di porto per gestire al meglio la situazione.